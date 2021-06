Covid-19 Management: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर सभी राज्यों को एक बार फिर सजग रहने को कहा है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गये पत्र में लिखा है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ने या अस्पतालों में बेड भरने जैसे किसी भी शुरुआती लक्षण को देखने पर संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। गृह सचिव ने राज्य सरकारों को लिखा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पांच मुख्य रणनीति- टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का पालन पर लगातार फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा, “राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जिलों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में देखते हुए संक्रमण के मामलों की दर और अस्पतालों में बिस्तरों के भरे होने की स्थिति पर नियमित नजर रखनी चाहिए.”

Ministry of Home Affairs directs States/UTs to consider the implementation of targeted and prompt actions for COVID19 containment & management until 31st July. States/UTs to take necessary measures under relevant provisions of the Disaster Management Act 2005.

