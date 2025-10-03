समुद्र में डूबने वाला था शख्स, Apple Watch ने बचाई जान, CEO टिम कुक का आया रिएक्शन

मेरी खबरें
    Apple Watch: 26 वर्षीय क्षितिज जोदापे पुडुचेरी में गोताखोरी कर रहे थे जब उनकी वॉच ने उन्हें खतरे से आगाह किया। सायरन बजने की वजह से क्षितिज लगातार अलर्ट होते रहे। इस दौरान वॉच की स्क्रीन पर लगातार अलर्ट नोटिफिकेशन आता रहा और उसने उन्हें धीमी गति से चलने के लिए अलर्ट किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 06:48:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 06:48:55 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एपल के गैजेट ने एक बार फिर से एक इंसान की जान बचाई है। यह मामला पुडुचेरी का है, जहां 26 साल के टेक एक्सपर्ट क्षितिज जोदापे गोताखोरी कर रहे थे। तभी वह गहरे पानी में फंस गए। इसकी वजह से उनका डाइविंग कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया और वह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। इस समय एपल अल्ट्रा वॉच उनके लिए मसीहा बनकर उभरी और उसने तेज आवाज के साथ सायरन बजाया।

    इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'स्कूबा डाइविंग के दौरान वो करीब 36 मीटर तक गहराई में चले गए थे। इसी दौरान उनका बेल्ट अचानक ढीला हो गया। जिससे वे तेजी से समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगे। इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है।'

    सायरन बजने की वजह से क्षितिज लगातार अलर्ट होते रहे। इस दौरान वॉच की स्क्रीन पर लगातार अलर्ट नोटिफिकेशन आता रहा और इसने उन्हें धीमी गति से चलने के लिए अलर्ट किया, क्योंकि तेज चढ़ाई से फेफड़ों को गंभीर चोट लग सकती थी।

    एपल वॉच ने क्षितिज को वॉर्निंग दी

    बता दें कि एपल अल्ट्रा वॉच में Emergencv Siren नाम का एक फीचर है और इस फीचर की वजह से उनकी जान बची है। वॉच ने जैसे ही नोटिस किया कि क्षितिज की ऊपर उठने की स्पीड खतरनाक लेवल पर है, वैसे ही वॉच ने क्षितिज को वॉर्निंग दे दी। जब वॉच को क्षितिज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने हाई-पिच सायरन आवाज ऑन कर दी।

    मामले पर टिम कुक का आया रिएक्शन

    क्षितिज ने बाद में एप्पल के सीईओ टिम कुक को अपनी कहानी शेयर करने के लिए लेटर भी लिखा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब कुक ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, 'मुझे बहुत खुशी है कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अलार्म सुना और तुरंत आपकी सहायता की। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।'

