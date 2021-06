कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अच्छी खबर ये है कि जल्द ही 12 से 18 साल के बच्चों का Vaccination शुरु हो सकता है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एन.के अरोड़ा ने कहा कि जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। और, जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को यह वैक्सीन देना शुरू कर सकते हैं। साथ ही, फाइजर वैक्सीन के भी जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने पर बच्चों के लिए एक और विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

Trial for Zydus Cadila vaccine is almost complete. By July end or in August, we might be able to start administering this vaccine to children of 12-18 age group: Dr NK Arora, Chairman, COVID working group

