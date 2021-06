Puducherry Cabinet: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में रविवार को एनडीए मंत्रिमंडल में पांच मंत्री शामिल किए गए। मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी के शपथ ग्रहण करने के करीब दो महीने बाद नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट में कुल पांच लोगों को जगह मिली है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजनिवास के सामने पांचों मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। सबसे खास बात ये रही कि इस केंद्र शासित प्रदेश में 41 साल बाद किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। AINRC विधायक चंद्रिका प्रियंगा ने मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

Puducherry | Chandira Priyanga inducted into Cabinet, first woman minister in Puducherry after 41 years.

"My aim is to educate and inspire youth for jobs. There is no difference between women and men and I will prove it with my work," she said pic.twitter.com/PjsZ49lX0j

— ANI (@ANI) June 27, 2021