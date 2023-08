नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) के वैज्ञानिकों चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सुरक्षित लैंडिंग करवाकर देश का मान बढ़ाया। वहीं देश के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए, जिनसे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई।

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर जब राजस्थान के खेल मंत्री राजेश चांदना की प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा,

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में इसरो के चंद्रयान-3 मिशन पर बोलते हुए गलती से भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के स्थान पर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक राकेश रोशन का नाम ले दिया। इस कारण #RakeshRoshan ट्रेंड रहा है।

ममता बनर्जी ने सोवियत इंटरकोस्मोस प्रोग्राम को याद करते हुए बताया,

Rakesh Roshan becomes the first actor-director to venture out into space..... Courtesy Mamata Banerjee.

उत्तर प्रदेश में सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने भी अजीब बयान दिया। उन्होने कहा,

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब चंद्रयान की लैंडिंग के बारे में पूछा गया तो उनके बर्ताव से लगा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है।

PM Candidate Nitish Kumar doesn't know anything about Chandrayan - 3. Asking his PA what is Chandrayan 3?

and you want to hand it over to these people from I.N.D.I Alliance? pic.twitter.com/GrS4RcKAZo

— Gaurav Pradhan 🇮🇳 (@OfficeOfDGP) August 23, 2023