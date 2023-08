Chandrayaan-3 Mission: चांद पर 'शिव शक्ति प्वाइंट' के आसपास घूम रहा रोवर, रास्ते में आए गड्ढे को ऐसे किया पार, वीडियो

Chandrayaan-3 Mission: इसरो ने कहा कि प्रज्ञान रोवर दक्षिण ध्रुव पर रहस्यों की खोज में शिव शक्ति प्वाइंट के आसपास घूम रहा है।

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?

Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM

— ISRO (@isro) August 26, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने की वैज्ञानिकों से मुलाकात

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोवर अपने पहियों के निशान पीछे छोड़ रहा है। इस दौरान एक गड्ढा भी पार किया। वहीं पीएम मोदी शनिवार सुबह बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की।

अब चंद्रयान-4 की सफलता की बारी

चंद्रयान-3 की सफलता के बाद जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने इसरो के साथ काम करने की इच्छा जताई है। भारत के अगले मिशन चंद्रयान-4 में जाक्सा सहभागी होगा। जापान और इसरो के संयुक्त चंद्र मिशन में लूपेक्स लैंडर चंद्रमा के दक्षिण पोल पर लैंड करेगा।