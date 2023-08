चंद्रयान-3 ने भेजा संदेश- जल्द सामने आने वाली है चंद्रमा के बारे में नई जानकारी

"On my way to uncover..." Chandrayaan-3 Pragyan Rover's message from lunar surface

Read @ANI Story | https://t.co/CIaMeD0rWm#Chandrayaan3 #PragyanRover #VikramLander #ISRO pic.twitter.com/uelMYUKcU2

— ANI Digital (@ani_digital) August 29, 2023