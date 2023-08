Chandrayaan-3 Update: चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर अंतिम फैसला, 23 अगस्त की लैंडिंग से दो घंटे पहले लिया जाएगा। अगर मॉड्यूल की सेहत या चंद्रमा की परिस्थितियां, सफल और सुरक्षित लैंडिंग के अनुकूल नहीं हुईं तो ये प्रोसेस रोक दिया जाएगा और 27 अगस्त को फिर से लैंडिंग का प्रयास होगा। वैसे उन्होंने उम्मीद जताई कि 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

