Weather Update: छठ पूजा पर बिगड़ सकता है मौसम: दिल्ली में स्मॉग, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। छठ महापर्व के दौरान मौसम लोगों की चिंता बढ़ा सकता है। दिल्ली-एनसीआर में जहां प्रदूषण का असर जारी है, वहीं दक्षिण भारत और तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की हवा में हल्का सुधार जरूर हुआ, लेकिन एक्यूआई अब भी 200 से ऊपर रहा। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले दिनों में चक्रवात का रूप ले सकता है।

दिल्ली में चार दिनों से बहुत खराब श्रेणी में रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शुक्रवार को थोड़ा सुधरकर खराब श्रेणी में पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार 24 घंटे का औसत AQI 275 रहा। हालांकि आनंद विहार जैसे इलाकों में यह 400 से ऊपर दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो अक्टूबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। पूसा इलाका सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 16 डिग्री तक पहुंच गया।

IMD का पूर्वानुमान

शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाने का अनुमान है, जबकि दिन साफ रहेगा। रविवार शाम या रात से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी से उठा खतरा – चक्रवात मोन्था

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की पुष्टि की है, जो 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ में बदल सकता है। इसके चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मछुआरों को चेतावनी

IMD ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 25 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश तट पर न जाएं। 26 अक्टूबर से ओडिशा के तटीय इलाकों में भी समुद्र में न उतरने की चेतावनी दी गई है।