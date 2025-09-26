Bihar में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू, PM Modi ने भेजे 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार

एजेंसी, पटना। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे भेजे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर भाई चाहता है कि उसकी बहन समृद्ध बने। नरेंद्र और नीतीश जी आपके लिए ऐसे काम करते रहेंगे।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी। क्या आपको पता है, जब उन्हें (लालू यादव) हटाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। हम अपने परिवार की नहीं देखते। हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।

आपका आशीर्वाद हमारी ताकत

पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आज से ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हो रहा है। अब तक 75 लाख बहनें इस योजना से जुड़ चुकी हैं। आज इन बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं।

पहले आपके पैसों की होती थी लूट

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये जो आजकल लूट की बातें चल रही हैं। पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया चलता है तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, ये जो पैसा बीच में लूट लिया जाता था। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आज आपके खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं।