    Bihar में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू, PM Modi ने भेजे 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार

    बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे भेजे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर भाई चाहता है कि उसकी बहन समृद्ध बने।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 11:43:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 11:58:56 AM (IST)
    Bihar में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू, PM Modi ने भेजे 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार
    पीएम मोदी ने लॉन्च की महिला रोजगार योजना।

    एजेंसी, पटना। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे भेजे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर भाई चाहता है कि उसकी बहन समृद्ध बने। नरेंद्र और नीतीश जी आपके लिए ऐसे काम करते रहेंगे।

    बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी। क्या आपको पता है, जब उन्हें (लालू यादव) हटाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। हम अपने परिवार की नहीं देखते। हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।

    आपका आशीर्वाद हमारी ताकत

    पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आज से ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हो रहा है। अब तक 75 लाख बहनें इस योजना से जुड़ चुकी हैं। आज इन बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं।

    पहले आपके पैसों की होती थी लूट

    नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये जो आजकल लूट की बातें चल रही हैं। पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया चलता है तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, ये जो पैसा बीच में लूट लिया जाता था। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आज आपके खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं।

    राजद में माताओं-बहनों ने भुगता अराजकता का खामियाजा

    • पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, लेकिन हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब बिहार में राजद की सरकार थी। लालटेन का राज था। उस दौरान बिहार की माताओं, बहनों और महिलाओं ने अराजकता और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगता।

    • उस समय बिहार की प्रमुख सड़कें खस्ताहाल थीं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता था? जब ऐसी कठिनाइयां आती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी महिलाओं को सबसे पहले इन कठिनाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थीं। गंभीर परिस्थितियों में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार ने इन कठिन परिस्थितियों से उबरने में आपकी मदद के लिए दिन-रात काम किया है।

