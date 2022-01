अरुणाचल प्रदेश के लापता Mirom Taron को चीनी सेना ने भारत को लौटाया, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के मिराम तारोन (Mirom Taron) को मुक्त कर दिया है। पीएलए ने सभी प्रोटोकल पूरा करने के बाद आज (गुरुवार) मिराम को भारतीय सेना को लौटा दिया। इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से मेडिकल जांच सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। 17 वर्षीय मिराम तारोन 18 जनवरी को लापता हो गया था।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

मिराम तारोन के वापस लौटने की जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मिराम को वाचा दमाई में भारतीय सेना को सौंप दिया। उन्होंने कहा, 'मेडिकल जांच सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।'

Arunachal boy missing case | The Chinese PLA has handed over the young boy from Arunachal Pradesh Miram Taron to the Indian Army. Due procedures are being followed including the medical examination: Union Minister Kiren Rijiju — ANI (@ANI) January 27, 2022

#UPDATE | Chinese PLA handed over the young boy from Arunachal Pradesh Miram Taron to Indian Army at Wacha Damai in Arunachal Pradesh today, tweets Union Minister Kiren Rijiju pic.twitter.com/gg7DjEMCWT — ANI (@ANI) January 27, 2022

तपिर गाओ ने जताई खुशी

मिराम तारोन ने भारत वापसी पर सांसद तपिर गाओ (Tapir Gao) ने खुशी जताई है। उन्होंने भारत सरकार और भारतीय सेना को धन्यवाद किया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद गाओ ने ही दावा किया था कि चीनी सेना ने 18 जनवरी को सियांग जिले से मिराम तारोन का अपहरण कर लिया है। तपिर गाओ ने कहा था, 'चीनी सेना से बचने में कामयाब रहे मिरान के दोस्त ने अधिकारियों को कथित अपहरण की सूचना दी।' गाओ ने भारतीय अधिकारियों से मिराम को रिहा करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था। भारतीय सेना ने लापता लड़के का पता लगाने और प्रोटोकॉल के अनुसार उसे वापस करने के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सहायता मांगी थीं।

Thanks to our Govt of India and our Indian Army @adgpi for their prompt action for the release of Shri Miram Taron of Zido village abducted by #PLA on 18th January 2022. https://t.co/JyN70G7ZWN — Tapir Gao (@TapirGao) January 27, 2022

Posted By: Shailendra Kumar