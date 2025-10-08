मेरी खबरें
    चिराग पासवान व पारस पासवान की खगड़िया में होगी जंग, चाचा-भतीजे इस सीट पर ठोंक रहे दावा

    खगड़िया की अलौली सीट पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। पासवान परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली यह सीट अब रालोजपा और राजद के बीच प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है। पशुपति पारस अपने पुत्र यशराज को मैदान में उतारने की तैयारी में हैं, जबकि चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:06:24 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 02:06:24 PM (IST)
    अलौली (सुरक्षित) सीट पासवान परिवार का गढ़। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अलौली सीट बनी पासवान परिवार की प्रतिष्ठा की कसौटी।
    2. पशुपति पारस बेटे यशराज को चुनाव मैदान में उतारेंगे।
    3. राजद विधायक रामवृक्ष सदा की पकड़ अभी भी मजबूत।

    एजेंसी, खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले की अलौली (सुरक्षित) सीट पासवान परिवार का गढ़ रहा है। इस सीट को लेकर लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान व रालोजमा के सुप्रीमो पशुपति पासवान आमने-सामने हैं। इन दोनों के लिए यह सीट पासवान परिवार की सियासत का मुखिया बनने की चाबी है।

    दरअसल, इस सीट से ही चिराग पासवान के पिता व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वह अलौली सीट से 1969 में संयुक्त समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे।

    पारस पासवान बेटे को सौंपना चाहते हैं ये सीट

    राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे यशराज पासवान को अलौली में पूरी तरह से उतार दिया है। वह यहां पंचायत-पंचायत, गांव-गांव में नुक्कड़ सभा कर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वह कई महीनों से यहां से सक्रिय हैं। वह इस सीट को जीतकर पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहते हैं।

    पारस की राह में महागठबंधन के साथी बनेंगे रोड़ा

    पशुपति कुमार पारस ने चिराग को तवज्जो मिलने के कारण एनडीए का साथ छोड़ दिया है। वह अब महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है। इस सीट से आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा हैं। वह मुसहर समाज से आते हैं। वह आरजेडी के इस समाज से आने वाले इकलौते विधायक हैं। ऐसे में यह सीट पारस को मिलना बहुत ही मुश्किल है।

    पासवान परिवार की परंपरागत सीट रही है अलौली

    • अलौली सीट का इतिहास पासवान परिवार से गहराई से जुड़ा है। 1969 में स्वर्गीय रामविलास पासवान ने यहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को यह सीट सौंप दी थी। वह यहां से 1977 से 2005 तक सात बार जीते।

    • 1980 में कांग्रेस के मिश्री सदा ने उन्हें पराजित कर दिया था। 2010 में जदयू के रामचंद्र सदा ने समीकरण बदल दिए। उसके बाद 2015 में पारस को राजद के चंदन कुमार से हार झेलनी पड़ी। 2020 में पारस चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि वे तब हाजीपुर से सांसद बन चुके थे। उस चुनाव में राजद ने अपनी पकड़ बरकरार रखी।

    चिराग पासवान भी मैदान में उतार सकते हैं उम्मीदवार

    2025 के चुनाव में पासवान परिवार फिर से अपनी पारंपरिक सीट पर वापसी की कोशिश में है। लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं। वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार को उम्मीदवार बना सकते हैं। 2020 में उनके प्रत्याशी रामचंद्र सदा तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं।

    दोनों धड़ों के बीच प्रतिष्ठा की जंग

    रालोजपा प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि अलौली से ही रामविलास पासवान जी ने राजनीति शुरू की थी। यह हमारी परंपरागत सीट है। हमें भरोसा है कि यह सीट हमारी पार्टी को मिलेगी। लोजपा (रा) के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि अलौली और खगड़िया दोनों पर हमारा दावा है। सांसद राजेश वर्मा ने विकास को नई दिशा दी है।

