चिराग पासवान व पारस पासवान की खगड़िया में होगी जंग, चाचा-भतीजे इस सीट पर ठोंक रहे दावा

एजेंसी, खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले की अलौली (सुरक्षित) सीट पासवान परिवार का गढ़ रहा है। इस सीट को लेकर लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान व रालोजमा के सुप्रीमो पशुपति पासवान आमने-सामने हैं। इन दोनों के लिए यह सीट पासवान परिवार की सियासत का मुखिया बनने की चाबी है।

दरअसल, इस सीट से ही चिराग पासवान के पिता व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वह अलौली सीट से 1969 में संयुक्त समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे।

पारस पासवान बेटे को सौंपना चाहते हैं ये सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे यशराज पासवान को अलौली में पूरी तरह से उतार दिया है। वह यहां पंचायत-पंचायत, गांव-गांव में नुक्कड़ सभा कर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वह कई महीनों से यहां से सक्रिय हैं। वह इस सीट को जीतकर पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहते हैं। पारस की राह में महागठबंधन के साथी बनेंगे रोड़ा पशुपति कुमार पारस ने चिराग को तवज्जो मिलने के कारण एनडीए का साथ छोड़ दिया है। वह अब महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है। इस सीट से आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा हैं। वह मुसहर समाज से आते हैं। वह आरजेडी के इस समाज से आने वाले इकलौते विधायक हैं। ऐसे में यह सीट पारस को मिलना बहुत ही मुश्किल है।