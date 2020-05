कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के बीच केंद्र ने 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने अगस्त तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने की कोशिश करने की भी बात कही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 'वह अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की सेवाएं शुरू करने की कोशिश करेंगे।' एक सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि हम अच्छी खासी संख्या में अगस्त तक International Flights को शुरू करने की कोशिश करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि सरकार ने अगले तीन महीने तक के लिए हवाई यात्रा के किराए को तय कर दिया है। नागरिक उड्डयन के प्रवर्तन निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार फर्स्ट फेज में सभी रुटों पर घरेलू उड़ान चलेगी। इसमें 35 शहरों से उड़ाने 39 गंतव्य हवाई अड्डों पर लैंडिंग करेंगी।

पुरी ने यह भी कहा कि जिन यात्रियो में कोरोना के लक्षण नहीं हैं और उनके आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस है तो उन्हें क्वारंटाइन में भेजे जाने की जरुरत नहीं रहेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 'हम साफ कर चुके हैं कि अगर किसी के पास आरोग्य ऐप है और इसका स्टेटस ग्रीन है तो यह पासपोर्ट की तरह ही है। कोई व्यक्ति बेवजह क्यों क्वारेंटाइन रहेगा।'

Our effort would be to see that if we are able to see that at least a good percentage, even if not the international civil aviation, we can start: Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri https://t.co/XxQt9a0Beo

