मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच जमकर महाभारत, 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली, 10 घायल

    Gujarat Clash: गुजरात के साबरकांठा में दो पक्षों के बीच हिंसा हो गई, जिस वजह से इलाके में आगजनी हो गई। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस हिंसा में 110 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 02:26:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 02:26:29 PM (IST)
    गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच जमकर महाभारत, 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली, 10 घायल
    साबरकांठा में 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में दो गुटों के बीच शनिवार रात हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान इलाके में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और घरों को भी नुकसान पहुंचाया।

    20 लोग हिरासत में

    पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 110 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है।


    रात 10:30 बजे की है घटना

    डीवाईएसपी अतुल पटेल ने जानकारी दी कि घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हुई, जब दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने के बाद हिंसा भड़क उठी। उन्होंने बताया, “माजरा गांव में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और मामला दर्ज कर लिया है।”

    अधिकारी के अनुसार, झड़प के दौरान 20 से अधिक दोपहिया और 10 से अधिक चारपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। घायल लोगों का इलाज जारी है और पुलिस घटना की पूरी जांच में जुटी हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.