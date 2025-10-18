गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच जमकर महाभारत, 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली, 10 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में दो गुटों के बीच शनिवार रात हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान इलाके में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और घरों को भी नुकसान पहुंचाया।
पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 110 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है।
डीवाईएसपी अतुल पटेल ने जानकारी दी कि घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हुई, जब दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने के बाद हिंसा भड़क उठी। उन्होंने बताया, “माजरा गांव में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और मामला दर्ज कर लिया है।”
अधिकारी के अनुसार, झड़प के दौरान 20 से अधिक दोपहिया और 10 से अधिक चारपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं कई घरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। घायल लोगों का इलाज जारी है और पुलिस घटना की पूरी जांच में जुटी हुई है।