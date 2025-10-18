गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच जमकर महाभारत, 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली, 10 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में दो गुटों के बीच शनिवार रात हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान इलाके में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और घरों को भी नुकसान पहुंचाया।

20 लोग हिरासत में पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 110 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है।