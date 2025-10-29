क्या दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का प्रयास विफल? क्लाउड सीडिंग ट्रायल में नहीं हुई बारिश

डिजिटल डेस्क। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलों से घिरे आसमान के बीच मंगलवार को दिल्ली सरकार ने बुराड़ी इलाके के पास उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) के दो ट्रायल किए। दोनों परीक्षणों के दौरान आठ-आठ फ्लेयर्स के जरिए सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण बादलों में छोड़ा गया। हालांकि राजधानी में एक बार भी बारिश नहीं हुई, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी नहीं जो विमान की उड़ान के मार्ग में आते थे।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन प्रयासों को नमी के अलग-अलग स्तरों पर वर्षा की संभावनाओं का आकलन करने वाला दूसरा और तीसरा सफल प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि फरवरी तक राजधानी में और ट्रायल किए जाएंगे।