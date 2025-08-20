हिमाचल में बादल फटा, कुल्लू-मंडी में भारी तबाही; जम्मू-कश्मीर में मरने वालों का आंकड़ा 66 तक पहुंचा

एजेंसी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। मंडी जिले की चौहार घाटी और कुल्लू जिले की लगवैली क्षेत्र में बादल फटने से बाढ़ आ गई। भुभु जोत की पहाड़ी पर बादल फटने से पानी दो हिस्सों में बंटकर कई गांवों में घुस गया। इस आपदा से चौहार घाटी की पंचायत तरसावण, सिल्हबुधाणी और कुल्लू की लगघाटी के कड़ौण, तेलंग समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं।

भूस्खलन के कारण बिलासपुर जिले में थापना के पास टनल नंबर-2 के पास कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन हाईवे बंद हो गया। सोमवार देर रात सिल्हबुधाणी पंचायत के कोरतंग व कुंगड़ी नाले में आई बाढ़ से एक दुकान, पांच पैदल पुल, दो मछली फार्म और कपलधार गहरी मंदिर की सराय बह गई।

श्रद्धालु की मौत

कुल्लू की लगघाटी में बाढ़ से दो पुल, दो मकान, तीन दुकानें और एक बाइक बह गईं। वहीं किन्नौर में कैलास यात्रा पर गए गाजियाबाद निवासी गौरव (पुत्र दिलीप कुमार) की मौत हो गई। प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के रशोल गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई।

गंगोत्री हाईवे पर हादसा

डबराणी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से दो युवकों अरुण (29) और मनीष (24) की मौत हो गई। हाईवे की बहाली के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने पर दोनों दब गए। शवों को बाहर निकाल लिया गया है।

सरकारी मशीनरी अलर्ट

धराली और हर्षिल में जनजीवन पटरी पर लाने के लिए सेना और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी नदी में बनी झील को सेना के बैकहो लोडर से चैनलाइज किया जा रहा है।

अन्य जिलों में भी नुकसान

पिथौरागढ़ में आधी रात के बाद मकान पर बोल्डर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा जिले के काकड़ीघाट क्षेत्र में नदी में फिसलकर 42 वर्षीय दान सिंह बह गया। वहीं चमोली जिले में पिंडर नदी में फंसी गाय को बचाने के दौरान एनडीआरएफ जवान सुरेंद्र नौटियाल (30) डूब गए। उनका शव बरामद कर लिया गया है।