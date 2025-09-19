मेरी खबरें
    हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है मौसम का कहर, इस इलाके में फटा बादल, अब तक 424 लोगों की मौत

    हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में शुक्रवार रात को एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से इलाके की 3 पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। जिससे आस-पास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इस आपदा में कई लोगों के घर प्रभावित हुए। वहीं खेतों और बगीचों में भी बाढ़ का पानी घुस गया।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 11:38:20 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 11:40:06 AM (IST)
    किन्नौर में बादल फटने से तबाही मची

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन राज्यों से एक के बाद एक भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में शुक्रवार को एक बार फिर बादल फटने से तबाही आ गई है। बादल फटने से आस-पास की 3 पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आ गया।

    जानकारी के अनुसार, किन्नौर क्षेत्र में रात 12 के आसपास अचानक बादल फटा, जिससे नदियों में एक साथ बहुत सारा पानी आ गया। इस आपदा में दो गाड़ियां बह गई, इलाके के खेतों, बगीचों और घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के कारण इलाके के लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भागे।

    जानकारी के अनुसार, किन्नौर के मस्तान गांव में अचानक बाढ़ आने से कई घर इसकी चपेट में आ गए। एक गोशाला बाढ़ में बह गई, वहीं कुछ लोगों के फलों के बगीचे भी बाढ़ की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। बाढ़ का मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

    शिमला में भूस्खलन

    हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भूस्खलन की घटना हुई है। शहर के एडवर्ड स्कूल के पास भूस्खलन हो गया, जिस कारण यातायात बाधित हो। प्रशासन ने शहर का सर्कूलर रोड बंद कर दिया है। वहीं कुमारसैन के करेवथी में भी एक तीन मंजिला मकान ढहने की खबर आ रही है।

    अब तक गई 424 लोगों की जान

    बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं के हिमाचल प्रदेश में अबतक 424 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में जान-माल का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपदाओं के कारण यातायात, बिजली, पेयजल, चिकित्सा जैसे मूलभूत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है।

