हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है मौसम का कहर, इस इलाके में फटा बादल, अब तक 424 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन राज्यों से एक के बाद एक भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में शुक्रवार को एक बार फिर बादल फटने से तबाही आ गई है। बादल फटने से आस-पास की 3 पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आ गया।

जानकारी के अनुसार, किन्नौर क्षेत्र में रात 12 के आसपास अचानक बादल फटा, जिससे नदियों में एक साथ बहुत सारा पानी आ गया। इस आपदा में दो गाड़ियां बह गई, इलाके के खेतों, बगीचों और घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के कारण इलाके के लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भागे।