REET Exam : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट भाषण के दौरान ऐलान किया कि रीट की परीक्षा अब जुलाई 2022 में आयोजित होगी। साथ ही रीट में भर्तियों की संख्या भी लगभग दोगुनी कर दी गई है। पहले 32000 भर्तियां होनी थीं, जिसे बढ़ाकर 62000 कर दिया गया है। यानी राजस्थान में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्तियां होने जा रही है। REET के उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि सरकार ने पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा रीट के पुराने परीक्षार्थियों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी। सीएम गहलोत ने ये भी कहा कि जो सुविधाएं रीट परीक्षा के दौरान पहली दी गईं थीं, वह फिर से दी जाएंगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रीट परीक्षा के दौरान रोडवेज व प्राइवेट बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी थी, ये सुविधा इस बार भी जारी रहेगी।

फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था

सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं की, जिनका व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि, ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।

All Rajasthan Govt employees appointed on or after 1st January 2004 will be entitled to pension scheme like earlier (older version of the scheme) from next year onward: Rajasthan CM Ashok Gehlot announced in Assembly during Budget speech

