    'हर लापरवाह पर होगी सख्त कार्रवाई', गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद CM ने तोड़ी चुप्पी

    गोवा के अरपोरा में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इसे राज्य के लिए बेहद दुखद दिन बताया और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने की बात कही।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 10:00:30 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 10:17:20 AM (IST)
    सीएम ने गोवा अग्निकांड पर दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. सीएम प्रमोद सावंत ने जताया गहरा दुख।
    2. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।
    3. राहत-बचाव टीम मौके पर और जांच जारी।

    एजेंसी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा में लगी भीषण आग हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसे गोवा के लिए अत्यंत पीड़ादायक दिन बताया।

    सीएम सावंत ने अपने संदेश में कहा कि अरपोरा में आग लगने की इस बड़ी घटना ने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि वह इस असहनीय नुकसान से बहुत दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इस मामले की जांच कर हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।


    घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने और घायलों की तलाश में जुटे हैं। आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

    कानून के तहत होगी बड़ी कार्रवाई

    • उन्होंने कहा कि मैंने घटना स्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आग लगने के सही कारण का पता लगेगा। आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन न करने पर दोषी लोगों को पर कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

  • उन्होंने कहा कि गोवा जैसे पर्यटन राज्य में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लोग अवैध तरीके से क्लब चलाते हैं, जिससे यह हादसे होते हैं। 25 लोगों की मौत पर सरकार सख्त है। इस घटना की जांच होगी। जांच में आग लगने के कारणों का पता लगाकर दोषी पाए जाएंगे।

