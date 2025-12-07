'हर लापरवाह पर होगी सख्त कार्रवाई', गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद CM ने तोड़ी चुप्पी

एजेंसी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा में लगी भीषण आग हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसे गोवा के लिए अत्यंत पीड़ादायक दिन बताया।

सीएम सावंत ने अपने संदेश में कहा कि अरपोरा में आग लगने की इस बड़ी घटना ने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि वह इस असहनीय नुकसान से बहुत दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इस मामले की जांच कर हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने और घायलों की तलाश में जुटे हैं। आग लगने के सटीक कारणों की जांच जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कानून के तहत होगी बड़ी कार्रवाई उन्होंने कहा कि मैंने घटना स्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आग लगने के सही कारण का पता लगेगा। आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन न करने पर दोषी लोगों को पर कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।