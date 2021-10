Kanpur Manish Murder Case : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने व्यापारी की पत्नी की सभी मांगों को मानते हुए वादा किया कि उन्हें विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी दी जायेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन से राहत राशि भी 10 लाख से बढाने के लिये प्रस्ताव देने को कहा है। सीएम ने केस को कानपुर ट्रांसफर करने और स्पेशल टीम से मामले की जांच कराने की भी आश्वासन दिया। इसके अलावा आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और एक पैनल के जरिए पोस्टमॉर्टम कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी, इसके बाद से ही यूपी की सियासत गर्म है।

CM has assured me, he himself said to transfer the case to Kanpur & investigate it here by forming a new team. Secondly, postmortem to be done through panel & FIR should be registered: Meenakshi Gupta, wife of businessman Manish Gupta, who died during a raid at a Gorakhpur hotel pic.twitter.com/YBDOHJVihc

