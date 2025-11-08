Weather Update: सर्दी का अलर्ट! आज हिमाचल-उत्तराखंड में होगी बर्फबारी, दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बढ़ेगी ठंड

डिजिटल डेस्क। देश में अब ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ेगा, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है।

उत्तर और मध्य भारत में तापमान गिरा पिछले 24 घंटों में उत्तर आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, उत्तर तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरा है।