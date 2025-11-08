मेरी खबरें
    Weather Update: सर्दी का अलर्ट! आज हिमाचल-उत्तराखंड में होगी बर्फबारी, दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बढ़ेगी ठंड

    देश में अब ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ेगा, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है।

    Weather Update: सर्दी का अलर्ट! आज हिमाचल-उत्तराखंड में होगी बर्फबारी, दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बढ़ेगी ठंड
    दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बढ़ेगी ठंड

    HighLights

    1. देश में अब ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है
    2. तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल रही
    3. साउथ के राज्यों में भारी बारिश की संभावना

    डिजिटल डेस्क। देश में अब ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ेगा, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है।

    उत्तर और मध्य भारत में तापमान गिरा

    पिछले 24 घंटों में उत्तर आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, उत्तर तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरा है।


    अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में भी बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बूंदाबांदी संभव है। पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल असर

    दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने के साथ ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों की हवा और तापमान में गिरावट के कारण पारा नीचे जा रहा है। साथ ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी जिससे ठंड का एहसास और बढ़ेगा। हालांकि, फिलहाल दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

    उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड और कोहरा

    उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय सर्दी और कोहरे का असर बढ़ेगा। हालांकि, फिलहाल किसी जिले में घना कोहरा छाने की संभावना नहीं है।

    पहाड़ों पर जमने लगी बर्फ की चादर

    जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत ने निचले इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी।

