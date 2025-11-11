भारत में समय से पहले ठंड की दस्तक, दिल्ली-राजस्थान में पारा 10 डिग्री से नीचे; इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। देश में इस साल ठंड ने सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर और मध्य भारत में अगले एक हफ्ते तक रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं दक्षिण भारत में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना ट्रफ और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके चलते कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।

उत्तर भारत में गिरेगा तापमान, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में तेज गिरावट हो सकती है। विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में गिरी ठंड IMD के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। दिल्ली, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में भी रातें अब ठंडी हो चुकी हैं। कई इलाकों में पारा 10°C से नीचे दर्ज किया गया है। अगले 6–7 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री कम रहने की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अगले दो दिनों में तापमान लगभग 2°C तक गिर सकता है।