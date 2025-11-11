भारत में समय से पहले ठंड की दस्तक, दिल्ली-राजस्थान में पारा 10 डिग्री से नीचे; इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। देश में इस साल ठंड ने सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर और मध्य भारत में अगले एक हफ्ते तक रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं दक्षिण भारत में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।
IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना ट्रफ और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके चलते कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।
उत्तर भारत में गिरेगा तापमान, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में तेज गिरावट हो सकती है। विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में गिरी ठंड
IMD के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। दिल्ली, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में भी रातें अब ठंडी हो चुकी हैं। कई इलाकों में पारा 10°C से नीचे दर्ज किया गया है। अगले 6–7 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री कम रहने की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अगले दो दिनों में तापमान लगभग 2°C तक गिर सकता है।
दिल्ली में सर्दी ने दी दस्तक
राजधानी दिल्ली में भी सर्द हवाओं का असर दिखने लगा है। IMD के मुताबिक, 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छा सकता है।
न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C और अधिकतम तापमान 27°C से 29°C के बीच रहने की संभावना है। दिन के वक्त मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन रातें ठंडी होंगी। शाम के बाद हवा की रफ्तार 20 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है।
किसानों के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने किसानों और सुबह यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां ठंड की लहर है, वहां फसलों को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई और मल्चिंग की सलाह दी गई है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 10°C से नीचे चला गया है। सीकर में पारा 7°C तक दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी सर्दी बढ़ने की संभावना है।
दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट
IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। तमिलनाडु में 12 और 13 नवंबर को बारिश की संभावना है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सिंचाई व्यवस्था सही रखें और केवल पकी हुई फसलें ही काटें। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, माहे और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी बिखरी हुई बारिश हो सकती है।
