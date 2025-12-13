UP से लेकर बिहार तक ठंड का कहर, इन राज्यों में होगी बारिश , कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी(cold wave alert) ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखने लगा है। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण तापमान लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग(IMD weather forecast) ने कई राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 13 दिसंबर को कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं 13 से 15 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी कोहरे की चपेट में रह सकते हैं।
पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी(snowfall in hills)
IMD ने पहाड़ी राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड और बढ़ सकती है।
दिल्ली-NCR में ठंड के साथ प्रदूषण की मार
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। 400 से अधिक AQI के साथ नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली-NCR में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
यूपी में ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 से 15 दिसंबर तक ठंड का असर बना रह सकता है, जिससे गलन और ठिठुरन महसूस होगी।
बिहार में भी बढ़ी ठंड
बिहार में पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया और आरा समेत कई शहरों में सुबह घने कोहरे के साथ शुरुआत हुई। पछुआ हवाओं के चलते ठंड में इजाफा हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। IMD के मुताबिक, शाम के समय भी कई इलाकों में धुंध छाई रह सकती है।
इसे भी पढ़ें- 2027 में पूरी तरह डिजिटल होगी भारत की जनगणना, 12 हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी