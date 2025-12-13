UP से लेकर बिहार तक ठंड का कहर, इन राज्यों में होगी बारिश , कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी(cold wave alert) ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखने लगा है। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण तापमान लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग(IMD weather forecast) ने कई राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 13 दिसंबर को कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं 13 से 15 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी कोहरे की चपेट में रह सकते हैं।