Weather Update: MP-CG समेत इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फबारी; दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के राज्यों में तेजी से सर्दी बढ़ रही है। देश के कई राज्य शीत लहर की चपेट में हैं। दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। वहीं मौसम मिभाग ने बुधवार को देश के 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की माने, तो बुधवार को उत्तर भारत के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भी शीतलहर चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में शीतलहर के प्रकोप से ठंड बढ़ेगी।
इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में पश्चिम और मध्य भारत के तामपान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि आने वाले 3-4 दिनों में इन क्षेत्रों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश होने की भी संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में जलभराव जैसी परिस्थिति बन गई है।
भारत के हिमालयी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और मनाली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली में न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शीतलहर के कारण पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। वहीं उत्तराखंड में भी तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।
दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ हुई। जिस कारण सुबह-सुबह ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तेजी से ठंड बढ़ी है। माउंट आबू में मंगलवार को तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं बुधवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके में शीतलहर की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ और प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में शीतलहर के कारण ठंड अचानक से बढ़ने की संभावना है। वहीं बिहार का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पटना और आस-पास के क्षेत्र में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। साथ ही सुबह-शाम हलका कोहरा भी छाने लगा है।