Weather Update: MP-CG समेत इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फबारी; दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के राज्यों में तेजी से सर्दी बढ़ रही है। देश के कई राज्य शीत लहर की चपेट में हैं। दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। वहीं मौसम मिभाग ने बुधवार को देश के 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की माने, तो बुधवार को उत्तर भारत के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भी शीतलहर चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में शीतलहर के प्रकोप से ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में पश्चिम और मध्य भारत के तामपान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि आने वाले 3-4 दिनों में इन क्षेत्रों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है।