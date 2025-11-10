ठंड की दस्तक! कई राज्यों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, इन राज्यों में हो सकती है बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क। उत्तर और मध्य भारत में सर्दी अब तेजी से बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जिससे रात का तापमान और नीचे जा सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं मैदानों की ओर बढ़ रही हैं, जिसके चलते तापमान लगातार गिर रहा है।

इन राज्यों में गिरा पारा

मौसम विभाग ने बताया कि कई उत्तरी और मध्य राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

राजस्थान- सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। अलवर, झुंझुनू और उदयपुर ने भी सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की।

मध्य प्रदेश- भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर में तापमान में भारी गिरावट आई है। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी रात के तापमान में गिरावट जारी है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है, जहां पेन्ड्रा का तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया।

बिहार में ठंडी पश्चिमी हवाओं के असर से पटना का तापमान 17.8 डिग्री तक गिरा।

IMD ने विशेष रूप से किसानों और सुबह यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Cold Wave Warning! Cold wave conditions are very likely to prevail in isolated pockets of East Rajasthan (Nov 9) and Madhya Pradesh, Chhattisgarh & Jharkhand (Nov 9–11). Stay warm and take necessary precautions! #ColdWave #WeatherAlert #StaySafe #WinterIsComing #ColdWeather… pic.twitter.com/TcpSMmdGF2 — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 9, 2025

दक्षिण भारत में भी महसूस हुई ठंड

सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी सर्द हवाओं का असर दिख रहा है। तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन ऊटी में सुबह के समय ओस की बूंदें जमने लगी हैं।

'La Nina' से बढ़ सकती है सर्दी की तीव्रता

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की ठंड सामान्य से ज्यादा कड़ी हो सकती है। इसका कारण 'La Nina' प्रभाव है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है और उत्तर भारत में ठंडक बढ़ाता है। आने वाले हफ्तों में कई राज्यों में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है।