दिल्ली–यूपी में बढ़ने वाली है कड़ाके की ठंड, तेजी से गिरेगा तापमान; जानें आज का मौसम अपडेट

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। दिल्ली में सुबह के समय कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और देर शाम लोगों को ठंड का एहसास साफ तौर पर होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ठंडी हवाओं के कारण तापमान तेजी से गिर सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरी भारत में अगले 24 घंटों के भीतर तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी तमिलनाडु, केरल और माहे के कई इलाकों में 16 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं 16 से 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश की आशंका है। यूपी के इन जिलों में दिखेगा असर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, कन्नौज, अयोध्या, वाराणसी, बरेली, झांसी, ललितपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और कई अन्य जिलों में सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन में धूप निकलेगी, लेकिन शाम होते-होते फिर ठंड तेज महसूस होगी। अगले कुछ दिनों में और गिरेगा तापमान IMD का अनुमान है कि आने वाले तीन से चार दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।