Weather Update । बीते एक सप्ताह में मौसम में करवट बदल ली है और उत्तर भारत में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। शीतलहर के कारण कई राज्यों में लोगों का हाल बेहाल है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस कारण ठंडी हवाएं चलने के कारण राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल तापमान में गिरावट आई है।

Lowest minimum temperature of -1.1 °C was recorded at Churu, West Rajasthan as of December 18. Below normal temperature of -1.6°C to -3.0°C at many places over Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh & Delhi, West Uttar Pradesh...: National Weather Forecasting Centre, IMD pic.twitter.com/DbapdQG2ll

People sit around a fire to warm themselves during cold winter morning in Jammu as the minimum temperature dips to 3.2°C as per Indian Meteorological Department

"From last 4 days cold has increased but daily wage workers have to come out for work," says a local pic.twitter.com/LPfhKogPAq

