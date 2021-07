Weather Update: राजधानी दिल्ली केे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगले 48 घंटों के भीतर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में मॉनसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस हल्की-फुल्की बारिश नहीं होगी, बल्कि जोरदार बारिश होगी, तो अगले 5 दिनों तक चलेगी। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चलनेवाली पूर्वी हवाएं उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं और मॉनसून के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। इसके शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पूूर्वी राजस्थान पहुंचने की पूरी संभावना है। इस इलाके में आर्द्रता भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में मॉनसून के पूरे पश्चिमोत्तर भारत में पहुंचने की संभावना बन रही है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में 10-13 जुलाई, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-13 जुलाई और पूर्वी राजस्थान में 10-12 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

Hence, the conditions continue to remain favourable for further advance of southwest Monsoon over Delhi, remaining parts of West Uttar Pradesh, some more parts of Punjab, Haryana and Rajasthan during next 24 hours.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 10, 2021