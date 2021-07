कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलाई बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मंगलवार की शाम पीएम मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और सरकार के काम पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैछक बुलाई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को घोषणा की थी कि पीएम मोदी संसद भवन एनेक्सी में महामारी पर ऐसा सत्र आयोजित करेंगे। लेकिन इस बैठक में ना कांग्रेस शामिल होगी ना अकाली दल। इस बारे में राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन हम बैठक में नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये प्रजेंटेशन सेंट्रल हॉल में हो और सभी सांसदों के सामने हो ताकि वे अपने क्षेत्र में लोगों को इस से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करा सकें।

We'd said that all MPs be called in Central Hall instead of just the Floor Leaders. Everyone must be spoken to. We had said that this be done in 2 slots. We're not attending it as everyone should get to know(COVID situation): Congress MP Mallikarjun Kharge on PM briefing on COVID pic.twitter.com/cnPJ5RJ5LH

— ANI (@ANI) July 20, 2021