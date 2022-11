असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज अहमदाबाद में कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मेरे साथ कोई चाय नहीं पीता, तो शायद राहुल गांधी खड़गे जी के साथ चाय नहीं पीते और कांग्रेस ऐसी प्रथाओं का पालन करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पिछली तारीख की तस्वीर ट्वीट करनी चाहिए जिसमें उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चाय पीते हुए देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुत्तों की कीमत इंसानों से ज्यादा है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी कि मेरे साथ कोई चाय नहीं पीता, यह आंशिक रूप से सही हो सकता है। अहमदाबाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बोले-मुझे ट्रोल करने की कोशिश में, कांग्रेस ने खुद (कांग्रेस सांसद) राहुल गांधी पर मेरी टिप्पणी की। उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से वायरल हो गई। मैंने उनके (राहुल गांधी) लुक के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने समय के साथ कहा, आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा दिखने लगा है, लेकिन अगर आप अपनी दाढ़ी मुंडवाएंगे तो आप नेहरू की तरह दिखने लगेंगे।

रैगिंग मामले पर भी बोले

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में कथित तौर पर रैगिंग के कारण छात्रावास की इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने वाले छात्र के बारे में बताया कि लड़के को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह रैगिंग से जुड़ा मामला है और हम इसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।

Ahmedabad, Gujarat | In an attempt to troll me, Congress itself has made my comment on (Congress MP) Rahul Gandhi, comparing his beard with Saddam Hussain viral: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/ak4oB9U0oi

What I feel is that dogs have a higher value in the Congress party in comparison to humans. So Mallikarjun Kharge's comment that no one has tea with me, this may be partially correct: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Ahmedabad

