मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Shivraj Patil Death: देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा-राजीव के थे खास, मुंबई हमले के बाद सौंप दिया था इस्तीफा

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल(Shivraj Patil Death News) का शुक्रवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और परिवार की देखरेख में रह रहे थे। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:49:31 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:49:31 AM (IST)
    Shivraj Patil Death: देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा-राजीव के थे खास, मुंबई हमले के बाद सौंप दिया था इस्तीफा
    देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन

    HighLights

    1. शिवराज पाटिल का शुक्रवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया
    2. राजनीति में शिवराज पाटिल का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है
    3. उनका जन्म 12 अक्तूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था

    डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल(Congress Leader Shivraj Pati) का शुक्रवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और परिवार की देखरेख में रह रहे थे।

    राजनीति में शिवराज पाटिल(Shivraj Patil Death News) का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका जन्म 12 अक्तूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। सरल स्वभाव और मेहनतकश परिवार से आने वाले पाटिल ने कानून की पढ़ाई की थी और कॉलेज के बाद ही धीरे-धीरे राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए।


    चार दशक से अधिक का राजनीतिक सफर

    अपने लंबे सार्वजनिक करियर में पाटिल ने केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई अहम पदों की जिम्मेदारियां निभाईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले पाटिल लोकसभा के 10वें स्पीकर भी रहे। करीब 40 वर्षों में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

    1980 में राजनीति में प्रवेश

    शिवराज पाटिल पहली बार 1980 में सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2004 तक सात बार सांसद बने। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने सांसदों की सैलरी व भत्तों पर बनी जॉइंट कमिटी में काम किया तथा बाद में इसके चेयरमैन बने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वह रक्षा राज्य मंत्री भी रहे थे।

    देश के गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल

    यूपीए-1 सरकार (2004–2008) में शिवराज पाटिल ने गृह मंत्री का पद संभाला। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया।

    महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय

    राष्ट्रीय राजनीति से पहले पाटिल दो बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए। इस दौरान उन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

    26/11 के दौरान ‘बार-बार कपड़े बदलने’ का विवाद

    शिवराज पाटिल का नाम 2008 में उस विवाद से भी जुड़ा रहा, जब मुंबई पर आतंकी हमला चल रहा था। उस समय सुरक्षा एजेंसियाँ मोर्चा संभाले थीं, जबकि पाटिल को कथित तौर पर बार-बार पोशाक बदलते देखा गया। कहा जाता है कि वह बैठकों में देरी से पहुंचते थे और एक बैठक से दूसरी बैठक तक अपने कपड़े बदलकर जाते थे, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा।

    इसे भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा: घाट रोड से बस खाई में गिरी, 9 की मौत; कई गंभीर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.