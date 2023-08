Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं को कल, कल नहीं तो परसो सच्चाई की जीत होती है, लेकिन चाहे तो हो मेरा रास्ता साफ है। उन्होंने कहा, 'मुझे क्या करना है और मेरा क्या काम है। उसे लेकर मेरे दिमाग में स्पष्टता है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और साथ दिया। उसके लिए उनका धन्यवाद।'

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि यह लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह उदाहरण है कि न्याय मिल सकता है। यह सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। खरगे ने कहा, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच्चाई, राष्ट्रहित, युवाओं के अधिकारों और देश में महंगाई के लिए लड़ते हैं। राहुल को 24 घंटे के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। देखते हैं कितने घंटे में बहाल होता है।

#WATCH | Congress national president Mallikarjun Kharge on Supreme Court staying conviction of Rahul Gandhi in 'Modi' surname remark defamation case

"It is a joyous day for us, as it is a win for democracy, constitution & truth...I welcome SC's decision, it is an example that… pic.twitter.com/OvSC5WAXBh

— ANI (@ANI) August 4, 2023