MP Elections: मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल ने जोर पकड़ लिया है। राहुल गांधी के 150 सीटें जीतने के दावे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर उन्हें ख्याली पुलाव पकाने हैं, तो पकाते रहें। बीजेपी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखिये वीडियो -

#WATCH | ...BJP is going to get more than 200 seats in Madhya Pradesh. 'Unko khayali pulao pakaane hai toh pakaate rahe': Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on Rahul Gandhi's statement of Congress getting more than 150 seats pic.twitter.com/ING63EUuR6

इससे पहले सोमवार को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में राज्य पार्टी प्रमुख कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी प्रदेश के नेताओं से लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली, और हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं।

#WATCH | We had a detailed meeting right now and our internal assessment says that since we got 136 seats in Karnataka, we are now going to get 150 seats in Madhya Pradesh: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/9rQgiJBumY

— ANI (@ANI) May 29, 2023