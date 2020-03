देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। दिन पर दिन बिगड़ रहे हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी रिलीफ के लिए PM Cares Fund की घोषणा की है। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल खड़े किए हैं। थरूर ने इस कोष की पारदर्शिता पर इसके उपयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल इस कोष में हजारों करोड़ रुपए की दान राशि मिलने की संभावना है। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (PM CARE Fund) की घोषणा की है।

कोष का संचालन पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से होगा जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

शशि थरूर ने किया यह ट्वीट

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि यह बेहद जरूरी है। PM CARES का नाम सीधे तौर पर PMNRF क्यों नहीं रखा जाता है। थरूर ने पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाने पर और ट्रस्ट की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि PMOIndia को उठाए गए इस अप्रत्याशित कदम के लिए जनता को जवाब देना होगा।

This is important. Why not simply rename PMNRF as PM-CARES, given the PM's penchant for catchy acronyms, instead of creating a separate Public Charitable Trust whose rules & expenditure are totally opaque? @PMOIndia you owe the country an explanation for this highly unusual step. https://t.co/qRhX0T1PmB

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 30, 2020