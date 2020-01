CAA Protest: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इस कानून को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस भी इसे काला कानून बताते हुए विरोध कर रही है। इस बीच अब देश की संसद में पास हो चुके इस कानून को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ होती नजर आने लगी है। संसद में पास हो चुके कानून को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग-अलग राय सामने आने लगी है। कानून के विशेषज्ञ नेताओं ने कानून के विरोध को असंवैधानिक बताया है। पार्टी के आला नेताओं कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा का हालिया बयान भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है।

भूपेंद्र हुड्डा ने दिया यह बयान

CAA को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी विरोध के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा 'देश की संसद में अगर एक बार कोई कानून या एक्ट पास हो जाता है तो संवैधानिक तौर पर मैं सोचता हूं कि कोई भी राज्य को इसे लागू करने से ना नहीं कहना चाहिए और वह ऐसा नहीं कर सकती, हालांकि इसके legally Examined किया जाना चाहिए।'

Congress leader and former Haryana CM, Bhupinder Singh Hooda on #CAA: Once a law or act is passed by the Parliament, I think that the constitutional view is that, any state can’t and should not say no but this has to be legally examined. (19.01.2020) pic.twitter.com/mJUewZtFfL

— ANI (@ANI) January 20, 2020