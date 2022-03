Ukraine Crisis: रुस-यूक्रेन युद्ध के बीच विदेशी मामलों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने विपक्षी नेताओं को इस मुद्दे पर भारत के रुख और भारतीय नागर‍िकों को बाहर न‍िकालने के प्रयासों की जानकारी दी। अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की है। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। तकरीबन ढाई घंटे चली इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने यूक्रेन संकट पर सरकार के स्टैंड पर अपनी सहमति जताई। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा पर‍िषद (UNSC) में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का भी समर्थन किया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि छह राजनीतिक दलों के नौ सांसदों ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस की ओर से उनके अलावा राहुल गांधी और आनंद शर्मा मौजूद थे। बैठक के दौरान एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो हम सभी भारतीय हैं। शशि थरूर ने सांसदों के सवालों और चिंताओं के स्पष्ट जवाब देने के लिए डॉ. एस जयशंकर का धन्यवाद भी किया।

Excellent meeting of Consultative Committee on External Affairs this morning on Ukraine. My thanks to Dr S Jaishankar&his colleagues for a comprehensive briefing & candid responses to our questions & concerns. This is the spirit in which foreign policy should be run: Shashi Tharoor pic.twitter.com/SOdoU97hq4

बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक में सामरिक और मानवीय पहलुओं पर अच्छी चर्चा हुई। वैसे, बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने भी भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी को प्राथमिकता दिये जाने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि सरकार ने यूक्रेन के मामले में प्रतिक्रिया करने में देर कर दी। वहीं सरकार के दिशा-निर्देश भी कन्फ्यूजिंग थे। इस पर विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन से बाहर न‍िकाले जा रहे छात्रों को उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में संदेह था, और यूक्रेन सरकार लगातार आश्वासन दे रही थी।

Rahul Gandhi raised issue of China & Pakistan getting closer to Russia but he said priority is to evacuate students from Ukraine right now. Congress leaders said that we were late in reaction & advisories were confusing: Sources on MEA consultative committee meeting

(Pic: EAM) pic.twitter.com/1nQG0Axsay

— ANI (@ANI) March 3, 2022