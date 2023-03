राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता और अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की पार्टी की मांग को लेकर दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। इससे पहले कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्‍ट करते हुए कहा था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी जी ने संसद में अडानी महाघोटाले का मुद्दा उठाया था। यह सिर्फ अडानी से नहीं बल्कि PM मोदी की नीयत और नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इस अडानी महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए ही राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है।

We're witnessing the BJP's politics of vendetta. It is a blatant case of politics of retribution.

It is evident that Modi is threatened by the questions Rahul ji is asking. Democracy cannot survive under the ruling dispensation.

