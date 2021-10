जोधपुर, 19 अक्टूबर। राजस्थान के जोधपुर में शेरगढ़ विधायक और उनके पति का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें विधायक पुलिस थाने में कह रही हैं, "बच्चे सबके पीते हैं, क्या हो गया थोड़ी पी ली तो।" पूरा मामला जोधपुर के रातानाड़ा थाना इलाके का है। शेरगढ़ की विधायक मीना कंवर के करीबी रिश्तेदार को, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने पकड़ा और मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर दिया। उसी को छुड़ाने के लिए विधायक महोदय अपने पति के साथ रातानाडा थाना पहुंची, जहां उनकी पुलिस के साथ अच्छी-खासी नोक-झोंक हो गयी। जब पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया, तो दोनों थाने में ही जमीन पर, धरने पर बैठ गए। पूरे घटनाक्रम का एक मोबाइल में वीडियो बना लिया गया, जो फौरन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Jodhpur | In a viral video, Congress MLA Meena Kanwar & her husband were seen staging a dharna at a police station over the release of their kin who were caught allegedly for drunk driving. In the video, she was heard saying, "all kids drink."

