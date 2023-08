Rahul Gandhi PC: संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के फौरन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे से ज्यादा चले भाषण में उन्होंने सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हँस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। यह उन्हें शोभा नहीं देता।

On Manipur violence, Congress MP Rahul Gandhi says, "Indian Army can stop this drama in 2 days but PM wants to burn Manipur and does not want to extinguish the fire." pic.twitter.com/IkAAG1b1M0

— ANI (@ANI) August 11, 2023