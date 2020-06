देश में कोरोना संकट ने आम आदमी की हालत पहले ही खराब कर दी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बीते 10 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है, इसने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने पेट्रोल, डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के फैसले को असंवेदनशील करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना महामारी के बीच लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए।

सोनिया गांधी ने कही ये बात

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस संकट के समय में आम जनता पर वित्तीय बोझ डालना सही नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि 'वर्तमान कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के दौरान भारत को स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक, सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुझे इसकी पीड़ा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी सरकार ने पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने का असंवेदनशील फैसला लिया है।'

सोनिया गांधी ने कहा कि जब देश में करोड़ो लोगों की नौकरियां चली गईं हैं और उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा है ऐसे में सरकार के इस फैसले का औचित्य समझ से परे है। इस वक्त छोटे, मध्यम एवं बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं और किसानों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

Congress's Sonia Gandhi writes to the PM over hike in petrol-diesel prices. The letter states,"It's duty& responsibility of govt to alleviate suffering, not put the people to still greater hardship...Govt doing nothing short of profiteering off its people when they are down&out". pic.twitter.com/yMcH72gREl

— ANI (@ANI) June 16, 2020