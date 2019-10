नई दिल्ली। कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी में कोई कमी नहीं आई है। इस बीच चीन का दोहरा रवैया लगातार सामने आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद चीन ने साझा बयान जारी किया है। इसमें कश्मीर मसले को उठाया गया है। भारत के इस आंतरिक मुद्दे पर चीन का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस भड़क गई है। उसने मोदी सरकार से भी चीन से जुड़े मुद्दों को उठाने का कहा है। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भारत के आंतरिक मामलों पर चीन द्वारा की जा रही बयानबाजी को रोकने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है। चीन के बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट भी किया है।



कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ' शी जिनपिंग कहते हैं कि वह कश्मीर को देख रहे हैं, लेकिन पीएमओ इंडिया/MEA क्यों नहीं कहता है कि 1) हम हांगकांग में हो रहे प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शन को दबाते देख रहे हैं। 2) हम शिनजियांग में मानव अधिकारों का उल्लंघन होते देख रहे हैं। 3) हम तिब्बत में लगातार उत्पीड़न होते देख रहे हैं। 4) हम दक्षिणी चीन सागर को देख रहे हैं।'

Xi Jingping says he is watching Kashmir but why does @PMOIndia/MEA not say 1)We are watching Pro Democracy protests muzzled in Hong Kong. 2 )We are watching human rights violations in Xinjiang. 3 )We are watching continued oppression in Tibet 4 )We are watching South China Sea

— Manish Tewari (@ManishTewari) October 10, 2019