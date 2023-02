कर्नाटक के पुत्तूर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था और भाजपा के पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। देशद्रोही तत्वों को मजबूत करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती। (कर्नाटक) के पास केरल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप कर्नाटक को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक में केवल बीजेपी सरकार ही ऐसा कर सकती है। इस बजट में पीएम मोदी ने हर पंचायत में बहुआयामी पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) स्थापित करने का फैसला किया है। भारत में 3 साल के भीतर 2 लाख नए पैक्स स्थापित किए जाएंगे। हर पंचायत में एक पैक्स होगा।

In this Budget, PM Modi has decided to set up multi-dimensional PACS (Primary Agricultural Credit Society) at every panchayat. 2 lakh new PACS will be set up in India within 3 years. Every panchayat will have one PACS: Union Minister of Cooperation Amit Shah, in Puttur, Karnataka pic.twitter.com/GkhncYow4S

