नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और भाजपा को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) में हराने की मंशा से विभिन्न राजनीतिक दल एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन उनके दिन नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तो यही होता दिखा रहा है।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, भाजपा की बी टीम है। अमित शाह ने संसद में कहा था कि लोकसभा के मानसून सत्र के बाद जब राज्यसभा में दिल्ली बिल पर वोटिंग हो जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। अब यही होता दिख रहा है। शायद अमित शाह की सलाह पर काम कर रहे हैं।

संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को लेकर खूब खरी-खोटी सुनाई। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “हम इस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। इनकी राजनीति बहुत गलत और घटिया है। उसमें भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार कहीं नहीं है। झूठ बोलने की आदत है। राष्ट्रवाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की आदत है। मुफ्तखोरी की राजनीति है। देश का आर्थिक विकास और उद्धार कहीं नजर नहीं आता है। इनकी राजनीति में चोरी-चकारी भरी हुई है। लोगों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की बातें भरी हुई हैं।”

“अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऐसी है, जिसमें किसी को उनका साथ नहीं देना चाहिए।”

#WATCH | Delhi: "We did not say that we will fight on all seven seats. We said we will prepare for the seven seats. Every party prepares irrespective of a coalition. When a coalition is formed then it will be decided who will contest on which seat. Our meeting was to strengthen… pic.twitter.com/dTQnr2g7p6

— ANI (@ANI) August 18, 2023