तांत्रिक के भेष में ठगों ने कहा- घर में दबे हैं सोने के घड़े, पूजा के नाम पर 25 लाख के जेवर लूटे

एजेंसी, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले के बामनीखेड़ा गांव में ठगों ने तांत्रिक बनकर एक परिवार को सोने के लालच में फंसा लिया। उन्होंने दावा किया कि घर में सोने से भरे घड़े दबे हैं। पूजा-पाठ के बहाने घर की खुदाई कराई और मौका पाकर 25 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए।

‘सोने से भरे घड़े’ का झांसा पीड़ित राजकुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि 7 अक्टूबर को हरिद्वार के रमेश वर्मा, कार्तिक, दिल्ली के सत्यवान, पलवल के बुद्धराम और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचे। उन्होंने खुद को तांत्रिक बताते हुए कहा कि घर में सोने से भरे घड़े दबे हैं। ठगों ने पूजा शुरू की और खुदाई के दौरान दो पीतल के घड़े दिखाए, जिन्हें उन्होंने “सोने से भरे” बताकर कपड़े में बंधवाया।