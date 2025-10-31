मेरी खबरें
    तांत्रिक के भेष में ठगों ने कहा- घर में दबे हैं सोने के घड़े, पूजा के नाम पर 25 लाख के जेवर लूटे

    हरियाणा के पलवल में ठगों ने तांत्रिक बनकर परिवार को “सोने के घड़े” का झांसा दिया। पूजा-पाठ के नाम पर घर में खुदाई कराई और 25 लाख के जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित राजकुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 04:07:29 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 04:07:29 AM (IST)
    पलवल में लाखों की लूट

    HighLights

    1. तांत्रिक के भेष में ठगों ने परिवार को सोने के लालच में फंसाया।
    2. पूजा के बहाने घर में खुदाई कराई और 25 लाख के जेवर लूटे।
    3. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की।

    एजेंसी, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले के बामनीखेड़ा गांव में ठगों ने तांत्रिक बनकर एक परिवार को सोने के लालच में फंसा लिया। उन्होंने दावा किया कि घर में सोने से भरे घड़े दबे हैं। पूजा-पाठ के बहाने घर की खुदाई कराई और मौका पाकर 25 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए।

    ‘सोने से भरे घड़े’ का झांसा

    पीड़ित राजकुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि 7 अक्टूबर को हरिद्वार के रमेश वर्मा, कार्तिक, दिल्ली के सत्यवान, पलवल के बुद्धराम और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचे। उन्होंने खुद को तांत्रिक बताते हुए कहा कि घर में सोने से भरे घड़े दबे हैं। ठगों ने पूजा शुरू की और खुदाई के दौरान दो पीतल के घड़े दिखाए, जिन्हें उन्होंने “सोने से भरे” बताकर कपड़े में बंधवाया।


    बाकी घड़े अगले दिन निकालेंगे

    आरोपितों ने कहा कि और पांच घड़े निकलने बाकी हैं और पूजा के लिए 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम तांबा, 200 ग्राम पीतल और 200 ग्राम लोहा मांगा। शाम तक पूजा के बाद वे यह कहकर चले गए कि बाकी घड़े अगले दिन निकालेंगे।

    आरोपितों की तलाश जारी

    राजकुमार ने बताया कि बाद में होश आने पर जब उन्होंने घड़े देखे तो उनमें मिट्टी भरी थी और उनका सारा सोना गायब था। उन्हें एहसास हुआ कि वे तांत्रिकों के जाल में फंस गए हैं। पुलिस ने सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

