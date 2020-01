बेंगलुरू। देश के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े (CJI SA Bobde) ने कहा कि देश में लंबित केस को देखते हुए यह जरूरी है कि अदालतों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रणाली को विकसित किया जाए। न्याय मिलने में होने वाली देरी को रोकने के लिए यह जरूरी है। साथ ही उन्होंने अदालतों में लंबित केसों को देखते हुए मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को समय की जरूरत बताया।

बेंगलुरू में शनिवार को न्यायिक अधिकारियों की 19वीं द्विवार्षिक राज्य स्तरीय कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जस्टिस बोबडे ने कहा कि अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि न्याय में किसी तरह की देरी न हो। न्याय में देरी किसी के कानून हाथ में लेने का कारण नहीं बन सकता। हमारे पास कोर्ट प्रणाली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विकसित करने की संभावना है। हालांकि, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी भी जज की जगह नहीं ले सकती।

Chief Justice of India (CJI) SA Bobde: We have a possibility of developing Artificial Intelligence (AI) for the court system, only for the purpose of ensuring that undue delay is prevented. I must make it clear at the outset, the AI is not going to replace human judges. (11.01) pic.twitter.com/xrNvBSzCok

सीजेआई बोबड़े ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कार्यान्वयन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उचित समय में न्याय देना सुनिश्चित करने के लिए हमें हर उस प्रतिभा और कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे पास है। हमारे पास अदालत प्रणाली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की संभावना है।

CJI:We must employ every talent,every skill we possess to ensure that justice is received within reasonable time.Delay in justice can't be a reason for anybody to take law into their hands.But it's very important for us as courts to ensure there's no undue delay in justice.(11.1) pic.twitter.com/cbhP0Gr2Gu

