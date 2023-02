Jamiat Ulema E Hind । जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी है। मदन ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है उतनी ही मदनी का भी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और उकसावे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में इस्लामोफोबिया काफी बढ़ गया है।

#WATCH | This land is the first homeland of Muslims. Saying that Islam is a religion that came from outside is totally wrong & baseless. Islam is the oldest religion among all religions. India is the best country for Hindi Muslims: Jamiat Ulema-e-Hind Chief Mahmood Madani (10.02) pic.twitter.com/hQ5YQhEeqh

