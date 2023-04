हरियाणा सरकार ने आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर संज्ञान ले लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, उन्हें मास्क पहनना जरूरी है और हमने यह निर्देश दिया है। हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई है। हमारे पास वर्तमान में राज्य में 724 सक्रिय रोगी हैं लेकिन उनमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है।

Chandigarh | People need to follow the COVID protocol. Wherever there is a crowd with more than 100 people, they need to wear masks and we’ve instructed that. We’ve also increased the testing. We’ve currently 724 active patients in the state but none of them is hospitalised: Anil… pic.twitter.com/FJx18J6WPa

— ANI (@ANI) April 3, 2023