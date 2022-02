कोरोना अपडेट 26 फरवरी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक लगातार कम होते नए मामलों के चलते दैनिक संक्रमण 1.01 प्रतिशत पर आ गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 1.36 प्रतिशत पर है। बीते 24 घंटे में देशभर में 11,499 नए केस मिले हैं, 255 और लोगों की मौत हुई है और सक्रिय मामलों में 12,354 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4.29 करोड़ को पार कर गया है, 5.13 लाख लोगों की जान जा चुकी है और उपचाराधीन मरीज यानी सक्रिय मामले 1,21,881 रह गए हैं जो कुल मामलों का 0.28 प्रतिशत है। मरीजों के उबरने की दर बढ़कर 98.52 प्रतिशत हो गई है और मृत्युदर 1.20 प्रतिशत पर बनी हुई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में दैनिक संक्रमण दर घटकर एक प्रतिशत पर आ गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी डेढ़ फीसद से कम दर्ज की गई है। संक्रमण के नए मामले लगातार घट रहे हैं और रोजाना होने वाली मौतों में भी स्थिरता बनी हुई है।

टीकाकरण का आंकड़ा 177 करो़ड़ डोज के पार

कोविन पोर्टल के शाम छह बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 177.32 करोड़ डोज लगा दी गई है। इनमें 96.54 करोड़ पहली, 78.89 करोड़ दूसरी और 1.88 करोड़ सतर्कता डोज शामिल हैं।

Delhi government lifts all COVID19 restrictions as the Covid19 situation improves. Wearing of face masks and Covid appropriate behavior to be followed pic.twitter.com/mgX7VwSLBy

Wearing a mask is not mandatory while travelling in a car. Till now only single drivers were exempted from wearing masks while driving, but now all the people travelling in a private car have been given exemption: Delhi Government pic.twitter.com/VqIf1Y5oMj

— ANI (@ANI) February 26, 2022