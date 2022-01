Corona Update Live: देश की राजधानी दिल्‍ली में पिछले 24 घंटों में 12,306 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट 21.48% है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 43 मरीजों की मौत हुई है जो तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में होनेवाली सबसे ज्यादा मौतें है। दिल्‍ली में 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत गुरुवार को रिपोर्ट हुई है। वैसे बीते 24 घंटों में दिल्‍ली में नए मामले भी कम हुए और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 68,730 पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने एक और नया फैसला लेते हुए प्राइवेट लैब से RT-PCR टेस्ट का रेट 300 रुपये तय किया है, जबकि घर से सैंपल कलेक्शन पर 500 रुपये चार्ज किये जाएंगे। साथ ही रैपिड एंटीजेन टेस्ट की रेट 100 रुपये तय की गई है।

In Delhi, from Jan 9 to Jan 19, there have been 75,000-78,000 active cases but number of those hospitalised is b/w 2,500 to 2,600. 99% of adult patients have common symptoms like fever, shivering, cough and these symptoms resolve by the 5th day: Rajesh Bhushan, Health Secretary pic.twitter.com/pPpqZXadkT

— ANI (@ANI) January 20, 2022