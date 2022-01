देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आहट मिलते ही जिन पांच राज्यों में विधानसभा होने वाले हैं, वहां चुनावी रैलियों पर पाबंदी लग सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगामी दो सप्ताह तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है, वहीं पंजाब में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द हो गई है।

देश में फिर कोरोना विस्फोट

देश में एक बार फिर को कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर आठ फीसदी से ज्यादा हो चुकी है और यहां राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ अन्य सख्तियां भी लागू कर दी है। दिल्ली से नोएडा में भी कोरोना संक्रमण से ज्यादा मामले आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है।

कांग्रेस ने UP में रद्द की रैली

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अगले दो हफ्ते के लिए प्रदेश में सभी चुनावी रैलियों को टाल दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते दो सप्ताह से ‘लड़की हूं लड़ शक्ति हूं’ मैराथन अभियान चला रही है, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने नोएडा, वाराणसी और कई अन्य जिलों में मैराथन की योजना तैयार की थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इसे टाल दिया गया है।

पंजाब में पीएम मोदी की रैली स्थगित

पंजाब के फिरोजपुर में आज होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि रैली रद्द होने के पीछे कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी योजना का शिलान्यास करते वापस लौट जाएंगे और रैली को संबोधित नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जब ही यहां भी चुनाव रैलियों को रद्द करने पर जल्द फैसला किया जा सकता है। कांग्रेस, भाजपा और अन्य चुनाव दल इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर सकते हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi cancels his scheduled visit to Punjab's Ferozepur to address a rally "due to some reasons", Union Minister Mansukh Mandaviya announces from the stage pic.twitter.com/j9Ykcmv9KA

— ANI (@ANI) January 5, 2022